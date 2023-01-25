В «Овстуге» отметили день рождение основателя

В музее-заповеднике «Овстуг» отметили день рождения первого директора учреждения. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
В музее-заповеднике Фёдора Тютчева «Овстуг» прошли мероприятия в честь дня рождения основателя и первого директора Владимира Гамолина. При его непосредственном участии участия 20 лет назад учреждению был присвоен статус музея-заповедника.
На встречу собрались друзья и партнеры музея-заповедника, а также жители Овстуга, Жуковки, Брянска. Присутствовала на празднике и дочь Владимира Гамолина Лариса.
После литии в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Овстуге, гости возложили цветы на могилу директора музея и к памятнику Ф.И. Тютчева у школы имени Бирилевой. Затем в этом историческом здании и прошла экскурсия, а в классной комнате позапрошлого века – занятие «Все от тебя, учитель мой…».
После этого участники мероприятий в доме-музее Ф.И. Тютчева вспоминали события 20-летней давности – подготовку к празднованию 200-летия поэта и получения заповедного статуса.
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