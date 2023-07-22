Юбилей брянского завода отметили экскурсией и турниром по футболу

Брянский завод отметил юбилей экскурсией, спортивными соревнованиями и интерактивным шоу для детей. Об этом сообщили в городской администрации. Об этом рассказали в городской администрации.

Брянский машиностроительный завод отметил 150 лет со дня основания. День рождения отпраздновали грандиозной программой.

На территории завода работали несколько площадок. Гостей развлекали акробаты, играли два оркестра. Для детей провели интерактивное шоу и мастер-классы. На спортивных площадках прошли турниры по мини-футболу и пляжному волейболу.

Музей БМЗ показал праздничную экспозицию. А каждые двадцать минут желающих приглашали на экскурсию по цехам предприятия.

Во время праздника на территории открыли стеллу и наградили лучших сотрудников завода. Мероприятие завершилось концертом.