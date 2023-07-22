Юбилей брянского завода отметили экскурсией и турниром по футболу

Брянский завод отметил юбилей экскурсией, спортивными соревнованиями и интерактивным шоу для детей. Об этом сообщили в городской администрации. Об этом рассказали в городской администрации.
Брянский машиностроительный завод отметил 150 лет со дня основания. День рождения отпраздновали грандиозной программой.
На территории завода работали несколько площадок. Гостей развлекали акробаты, играли два оркестра. Для детей провели интерактивное шоу и мастер-классы. На спортивных площадках прошли турниры по мини-футболу и пляжному волейболу.
Музей БМЗ показал праздничную экспозицию. А каждые двадцать минут желающих приглашали на экскурсию по цехам предприятия.
Во время праздника на территории открыли стеллу и наградили лучших сотрудников завода. Мероприятие завершилось концертом.
19.07.2023 12:52
Прерванный полет. В Ярцеве простились с героически погибшими летчиками
Похоронили летчиков со всеми почестями на Поле Памяти рядом с могилами других защитников смоленской земли, Советского Союза и мира. С чего все начиналось. 2015 год. Из письма жительницы Владимирской области Нины Николаевны: «В музее города Ярцево есть банк данных на тех, чьи останки нашли поисковики, останки нашего дяди Миши на сегодня еще не найдены». Останки
19.07.2023 12:06
Сельская надбавка
В Смоленской области сотрудникам «Скорой помощи», работающим на селе, вернут региональную надбавку. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин. На прошлой неделе глава региона ознакомился с ходом ремонта Пригорской врачебной амбулатории Смоленского района и обсудил с медперсоналом проблемный вопрос, связанный с заработной платой сотрудникам «Скорой помощи», работающим в сельской местности. В 2022 году все местные
19.07.2023 12:04
Врач узкого профиля
В ходе рабочей поездки в Кардымовский район врио губернатора Василий Анохин посетил местную ЦРБ и ознакомился с созданными здесь для пациентов и врачей условиями. По итогам визита в медучреждение был принят ряд решений, которыми глава региона поделился со смолянами. «В этом году просчитаем смету на ремонт кровли терапевтического, педиатрического и других отделений, в следующем —
19.07.2023 12:02
Дорога к «Чистой воде». Какие решения приняты по итогам посещения Смоленского района?
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочим визитом в Смоленском районе. Глава региона провёл встречу с местными жителями, посетил многие социальные объекты и стройплощадки. В частности, он проинспектировал ход строительства автодороги — важного проекта для жителей Промышленного района областного центра и Смоленского района. Транспортная доступность «Двухкилометровый участок соединит улицу Рыленкова в Смоленске