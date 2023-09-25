«Брянский арсенал» отметил 240-летний юбилей
Сотрудники предприятия «Брянский арсенал» получили грамоты от губернатора в честь юбилея. Об этом рассказали в городской администрации.
День машиностроителя и 240 лет с момента образования отметили на предприятии «Брянский арсенал». Сотрудников поздравил глава Советской районной администрации Денис Семенов.
«За свою историю «Брянский арсенал» накопил богатый опыт в производстве различных машин, сегодня здесь работает собственный инженерный центр. Продукция предприятия востребована и известна за пределами нашего региона», — сказал Денис Семенов.
Он вручил работникам почетные грамоты от губернатора Брянской области и главы горадминистрации Александра Макарова.
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