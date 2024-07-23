В Овстуге прошёл фестиваль народных ремёсел

В селе Овстуг прошёл фестиваль народных ремёсел. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В селе Овстуг прошёл фестиваль-ярмарка народных ремесел. Его организовали сотрудники музея-заповедника Тютчева. Гости собрались у водяной мельницы. Благодаря Фонду президентских грантов в ней работает экспозиция, посвященная быту мельника и его семьи, традиционным семейным занятиям и ремеслам. Организаторы в народных костюмах вместе с гостями водили хоровод.

На ярмарке свои работы представили мастера Брянской области. Любой желающий мог попробовать свои силы в освоении ремесла и изготовить сувенир на память.

Также народный мастер России Татьяна Королева провела лекцию «Традиционный праздничный костюм Овстугской волости». Она представила зрителям подлинный костюм жителей села Овстуг.