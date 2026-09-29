365 котельных Брянска готовы к отопительному сезону

2026, 29 сентября 11:15

365 котельных Брянска готовы к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На коллегии при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Председатель комитета по ЖКХ Андрей Казорин отметил, что к обеспечению потребителей теплом готовы все 365 котельных. Они обеспечивают 2831 многоквартирных дома, а также учреждения образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта.

При подготовке к зиме, специалисты отремонтировали 800 метров сетей водоснабжения и 250 метров городской канализации, заменено 33 километра труб в системе подачи горячей воды. Электрики обновили восемь трансформаторных подстанций, заменили 27 опор линий электропередач и пять километров проводов.

По нацпроекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в посёлке Белые Берега на улице Строителей отремонтировали теплотрассу, а также более двух километров водоводов от Бордовичских водоочистных сооружений.