В переулке Брянском областного центра появится асфальт

В переулке Брянском в областном центре уложат асфальт и установят фонари. Об этом рассказали в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска в будущем году отремонтирую несколько дорог. Так, на улицах Болховской и Смольной заменят асфальт, сделают ливневую канализацию и тротуары. Освещать дорогу будут новые светодиодные фонари.

Также серьезно преобразится переулок Брянский. Вместо грунтовой дороги здесь появится асфальтовой покрытие. Также рабочие установят современное освещение.