Город32

В переулке Брянском областного центра появится асфальт

2023, 01 ноября 17:35 Общество
В переулке Брянском областного центра появится асфальт
Источник фото

В переулке Брянском в областном центре уложат асфальт и установят фонари. Об этом рассказали в городской администрации. 

В Бежицком районе Брянска в будущем году отремонтирую несколько дорог. Так, на улицах Болховской и Смольной заменят асфальт, сделают ливневую канализацию и тротуары. Освещать дорогу будут новые светодиодные фонари. 

Также серьезно преобразится переулок Брянский. Вместо грунтовой дороги здесь появится асфальтовой покрытие. Также рабочие установят современное освещение.

Читайте также
Байкер сломал рёбра и ключицу в Брянске
01 ноября 18:38
Байкер сломал рёбра и ключицу в Брянске
Курьер мошенников из Брянска предстанет перед судом
01 ноября 16:36
Курьер мошенников из Брянска предстанет перед судом
Жительницу Брянска обвиняют в убийстве младенца в СИЗО
01 ноября 15:00
Жительницу Брянска обвиняют в убийстве младенца в СИЗО
Автобус сбил ребёнка на переходе в Брянске
01 ноября 14:43
Автобус сбил ребёнка на переходе в Брянске

Новости регионов

01.11.2023 17:04
Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для воспитанников социальных учреждений Смоленской области
Сотрудники МЖД провели обзорную экскурсию по предприятиям железнодорожного транспорта для воспитанников социальных учреждений Смоленской области. В ней приняли участие более 20 воспитанников трех детских домов региона.  Ребята посетили моторвагонное депо Смоленск – 1, где увидели цеха технического обслуживания и ремонта подвижного состава, попробовали свои силы в роли машиниста, прокатившись по виртуальной железной дороге на специальных
01.11.2023 13:47
Век бабушки Октябрины
Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей. Со знаменательной датой дорогого юбиляра Октябрину Андреевну Кононенко, жительницу Десногорска, поздравил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Октябрина Андреевна — человек-история, гордость Смоленской области и Десногорска. Она родилась 29 октября 1923 года в Новочеркасске Ростовской области. Восемнадцатилетней девушкой в мае 1942-го добровольцем ушла на фронт и воевала до
01.11.2023 13:26
Рославльскому вагоноремонтному заводу — 155 лет
Акционерное общество является одним из лидеров отрасти в России. 27 октября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил АО «Рославльский вагоноремонтный завод», которому исполнилось 155 лет. Акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод» является одним из старейших промышленных предприятий и одним из лидеров отрасти в России. Многие годы занимает достойные позиции по объёму производимой продукции.
31.10.2023 17:59
Движение автомобилей через железнодорожный переезд в селе Остёр в Смоленской области будет закрыто 1 и 2 ноября на время ремонта
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в селе Остёр Рославльского района Смоленской области, будет временно закрыто 1 и 2 ноября с 9:00 до 16:00 в связи с проведением плановых работ по ремонту асфальтового покрытия в пределах переезда. Обращаем внимание автомобилистов, что в указанный период проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по одной
26.10.2023 12:06
Движение автомобилей через железнодорожный переезд в Кардымовском районе Смоленской области будет закрыто 27 октября на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенный в районе деревни Тверицы Кардымовского района Смоленской области будет закрыто 27 октября с 10:00 до 14:00. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться переездом вблизи станции Присельской. Московская железная дорога просит водителей с
25.10.2023 12:28
За чистоту и порядок
В районе храма Спаса Нерукотворного Образа (Окопной церкви) в Смоленске прошёл субботник по благоустройству территории памятного места, организованный в рамках областного мероприятия. Во время очередного масштабного субботника волонтёры и добровольцы убирали мусор и опавшую листу и занимались сносом старого ограждения, чтобы подготовить площадку для установки нового забора. — Призыв губернатора области Василия Николаевича Анохина принять

Актуальные темы

Общество
Брянские общественники выступают против концерта блогера Xolidayboy
Лента новостей
Мемориальную доску в память о военном открыли в школе Брянска
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Навлинском районе
Спорт
Брянские динамовцы проиграли матч Первенства Второй лиги в Уфе
Происшествия
Женщина погибла в аварии на брянской трассе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» предоставил цифровые сервисы сельхозпредприятию в Брянской области
«Ростелеком» предоставил цифровые сервисы сельхозпредприятию в Брянской области

«Ростелеком» предоставил доступ в Сеть и облачное видеонаблюдение ООО «Русичъ», расположенному в Севском районе Брянской области.

Дополнительные пассажирские поезда свяжут Москву и Брянскую область в период ноябрьских праздников
Дополнительные пассажирские поезда свяжут Москву и Брянскую область в период ноябрьских праздников

В период ноябрьских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут столицу с Брянской областью. Из Москвы поезда отправятся 3 и 4 ноября, в обратном направлении – 6 и 7 ноября. Для удобства пассажиров они будут курсировать в вечерние часы.

Брянскэнерго в рамках «Дней открытых дверей» посетили 50 школьников
Брянскэнерго в рамках «Дней открытых дверей» посетили 50 школьников

В рамках проекта «Билет в будущее» федеральной программы «Успех каждого ребенка» в филиале ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» для учащихся образовательных учреждений города Брянска проведены «Дни открытых дверей». Мероприятия прошли совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Брянской области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.