В Почепе доверивший карту знакомой мужчина лишился более 8 тысяч рублей

Она потратила деньги с карты, которую мужчина ей дал, чтобы оплатить счет в кафе.

В Почепе в полицию обратился 30-летний мужчина, который сообщил, что с его карты списали 8686 рублей.

Сотрудники полиции установили, что обокрала его знакомая, с которой недавно он сидел в кафе. В конце вечера мужчина отдал ей свою банковскую карту, чтобы та расплатилась ей по счету, но он забыл забрать карту обратно.

Девушка не смогла удержаться и уже на следующее утро потратила с карты деньги.

Задержанная злоумышленница во всем созналась, ущерб возместила.

Теперь воровке грозит шесть лет тюрьмы.