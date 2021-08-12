В Почепе мужчину обвинили в незаконном изготовлении оружия

27-летний злоумышленник переделал пневматическую винтовку, которую признали боевым оружием.

В полицию Почепского района сообщили о том, что житель деревни Огородники хранит у себя дома незарегистрированное оружие.

В доме 27-летнего мужчины нашли пневматическую винтовку с признаками внесения изменений в конструкцию.

Как рассказал злоумышленник, пневматическое оружие он купил в магазине, а переделал его в боевое сам.

В отношении «оружейника» возбудили два уголовных дела. Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде.