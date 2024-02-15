Город32

В Почепе почти готов временный мост через реку Судость

2024, 15 февраля 16:16 Общество
В Почепе почти готов временный мост через реку Судость
Источник фото

В Почепе рабочие почти построили временный мост через Судость. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

Капитальный ремонт мост через реку Судость на улице Ленина в городе Почеп проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Первым этапом подрядная организация ООО «Мостремстрой» возвела рядом временный мост. Специалистам осталось обустроить барьерное ограждение, сделать освещение, установить знаки нанести на асфальт разметку. 

После завершения работ основной мост перекроют. Там стартует второй этап капремонта.

Читайте также
Брянские полицейские раскрыли кражу труб с предприятия
15 февраля 16:51
Брянские полицейские раскрыли кражу труб с предприятия
Водителя погрузчика из Погара обвиняют в убийстве мужчины током
15 февраля 15:48
Водителя погрузчика из Погара обвиняют в убийстве мужчины током
Брянские дзюдоисты завоевали 20 медалей на Межрегиональном турнире
15 февраля 15:28
Брянские дзюдоисты завоевали 20 медалей на Межрегиональном турнире
Жителя брянской деревни обвиняют в убийстве приятеля металлической тяпкой
15 февраля 15:03
Жителя брянской деревни обвиняют в убийстве приятеля металлической тяпкой

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Центр бесплатной юридической помощи открыли в Брянске
Разное
Приставы вернули деньги участнику спецоперации по решению брянского суда
Лента новостей
Беспилотник сбили военные над Брянским районом
Происшествия
Троих брянцев обвиняют в убийстве односельчанина
Экономика
У Брянского машиностроительного завода сменился руководитель

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»
Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»

Видеосервисы Wink.ru и KION сообщают о старте съемок документального сериала «‎Тайны Карениной» (18+) по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!».

Новый павильон для прохода пассажиров открылся на вокзале Брянск-Орловский
Новый павильон для прохода пассажиров открылся на вокзале Брянск-Орловский

На вокзале Брянск-Орловский открылся новый павильон, через который осуществляется вход на территорию комплекса и платформы со стороны Волгоградского переулка. Павильон оснащен интроскопами и рентгенотелевизионным оборудованием. Для создания комфортных условий для пассажиров в осенне-зимний период в помещении установлена тепловая завеса, а также инфракрасный обогреватель. Работа павильона осуществляется в круглосуточном режиме.

Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

Как сообщает Телеграмм канал «ИнформБюро» https://t.me/informationbureau, заявки могут подать учащиеся 9-11 классов средних школ, а также студенты колледжей и лицеев. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.