В Почепе почти готов временный мост через реку Судость

В Почепе рабочие почти построили временный мост через Судость. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Капитальный ремонт мост через реку Судость на улице Ленина в городе Почеп проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Первым этапом подрядная организация ООО «Мостремстрой» возвела рядом временный мост. Специалистам осталось обустроить барьерное ограждение, сделать освещение, установить знаки нанести на асфальт разметку.

После завершения работ основной мост перекроют. Там стартует второй этап капремонта.