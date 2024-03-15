В пристройке к брянской школе искусств рабочие вставили все окна

В пристройке к Детской школе искусств №10 Брянска рабочие вставили все окна. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске компания «Жилсоцстрой» возводит пристройку к детской школе искусств №10. Само здание уже готово. Специалисты занимаются кровлей. А недавно рабочие вставили все окна, закрыв тёплый контур. Теперь внутренними работами не мешают сквозняки. Также на первом этаже нового корпуса уже стоят металлические каркасы для перегородок.

«Хорошо, что у Росстройконтроля нет замечаний к качеству производимых работ. Надеюсь, что вы выполните свои обязательства по срокам сдачи, и 1 сентября дети приступят к учебе в новом здании. Главное, чтобы скорость работ была не в ущерб качеству», — сказал глава горадминистрации Александр Макаров.

Пристройку возводят в рамках нацпроекта «Культура». Там будут учебные классы, и концертный зал на 167 зрительских мест.