В пристройке к школе искусств в Брянске идёт отделка помещений

В пристройке к школе искусств №10 в Брянске идёт отделка помещений. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры

В Брянске на финишную прямую вышла реконструкция Детской школы искусств №10 на улице Богдана Хмельницкого. К основному зданию учреждения возвели пристройку. На двух этажах располагаются кабинеты для занятий и актовый зал.

В настоящее время подрядчик занимается отделкой помещений и монтирует инженерные системы.

Закончить работу планируют к 1 сентября.