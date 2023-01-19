В проруби в Брянске искупались около двухсот человек

В прорубь в Брянске в ночь на Крещение искупались около двухсот жителей. Об этом рассказали в городской администрации.

В ночь с 18 на 19 января в купель на озере ГРЭС в поселке Белые Берега окунулись 189 человек. Напомним, другие места для купания в этом году оказались затоплены из-за зимнего паводка.

Перед началом купания в поёлке Белые Берега прошёл Крестный ход «на Иордань». Его возглавил настоятель храма в честь иконы Божией Матери Троеручица протоиерей Алексий Клеутин. А в канун праздника митрополит Брянский и Севский Александр совершил Всенощное бдение в Брянском Кафедральном Соборе во Имя Святой Троицы.

Всего в Брянской области в ледяную воду окунулись 4 153 человека.