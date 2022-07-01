В русле Десны в Брянске начали строить опоры для моста

Мостостроители временно изменят русло реки.

В Десне снизился уровень воды и подрядная организация «Мостремстрой»начал строить три оставшиеся русловые опоры. Об этом рассказали в горадминистрации.

Для этого строители сделают котлован и временно изменят русло реки. Работы будут проводить на осушенном участке.

На площадку уже пригнали сваебойную установка. Зимой рабочие забили пять пробных свай и провели их испытания под нагрузкой. В основание каждой из трёх опор забьют по 104 сваи.

Новый мост длиной 270 метров через реку Десну соединит Советский район с новой дорогой–защитной дамбой «Брянск-1 — Брянск-2».