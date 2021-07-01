В селе Дарковичи свалку на кладбище никто не убирает

Сельская администрация закрывает глаза на беспорядок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, проводились проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на территории села Дарковичи Брянской области. Сотрудники ведомства на сельском кладбище обнаружили свалку.

Как выяснилось, она там давно, местные жители сообщали об этом, но все жалобы глава Новодарковичской администрации игнорировал.

Сотрудники природоохранной прокуратуры потребовали отчистить места захоронений. Но и после этого кладбище продолжают засорять отходами производства и потребления.

В итоге, на администрацию села Дарковичи подали в суд, дело рассматривается.