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В сельских школах Гордеевского района переходы обустроят светофорами

2021, 22 марта 14:10 Общество
В сельских школах Гордеевского района переходы обустроят светофорами
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По информации прокуратуры Гордеевского района, на автодороге Клинцы-Гордеевка-Красная Гора, проходящей вдоль школ в селах Гордеевка и Творишино, пешеходные переходы не обустроены светофорами типа Т-7.

Также, отсутствовали искусственные неровности.

Тогда прокуратура района внесла в адрес Управления автомобильных дорог Брянской области представление, по результатам рассмотрения которого оборудованы искусственные неровности и установлены дорожные знаки.

Также прокуратура района направила в суд иск о возложении на казенное учреждение обязанности обустроить пешеходные переходы возле школ светофорами типа Т-7.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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