В сериале «Полярный-2» на «ТНТ» брянским Клинцам пообещали новую школу

«Ну хоть в комедии новую школу построили», – отреагировали жители Клинцов.

Брянские Клинцы упомянули в комедийном сериале «Полярный-2» на телеканале «ТНТ». «Клинцы – новая реальность!», «Новая школа в Клинцах. Дети – наше будущее!» – третий по величине город Брянской области фигурирует в предвыборных лозунгах.

Жители Клинцов с энтузиазмом восприняли всероссийскую популярность родного города. «Ну хоть в комедии новую школу построили», «Только в комедиях и строят», «Вся наша жизнь – трагикомедия», – рассуждают они в соцсетях.

В сериале «Полярный-2» снялись Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие актеры.