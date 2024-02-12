В шести школах Брянска в этом году стартует капремонт

Шесть школ Брянска отремонтируют за 500 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.
Шесть школ Брянска вошли в план ремонта по программе «Модернизация школьных систем образования». На это предусмотрено около 500 млн рублей.
Для ремонта учреждений образования областного центра уже выбрали подрядчиков. Так, с 1 апреля по 29 ноября работы закончат в школах №3, 13, 52. Модернизацией займутся компании «Уровень», «Мастерок» и «Промстроймонтаж». А ремонт в школах №25, 51 и 55 рассчитан на два года – с 1 июня 2024 года по 30 июня 2025 года. Работать там будут «Техинформ-строй», индивидуальный предприниматель Клиндух и «ТК «Пересвет».
Специалисты приведут в порядок кровли, кабинеты, холлы и рекреации, санузлы, а также инженерные коммуникации.
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