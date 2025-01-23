В школа №55 Брянска фасад отремонтирован на 75%

В школа №55 Брянска фасад здания рабочие отремонтировали на 75%. Об этом сообщили в городской администрации.

В школе №55 Брянска продолжается капитальный ремонт. Работы стартовали в июне прошлого года.

Подрядчик установил новую систему отопления, выполнил разводка электрики, водопровода и других коммуникаций. Специалисты обновляют кабинеты, холлы и коридоры: укладывают декоративную штукатурку на стены и напольное покрытие. Новая плитка появилась на ступенях и стенах лестничных пролётов, а также в санузлах.

Фасад здания строители утепляют, штукатурят и красят. Он готов на 75%. Также рабочие отделывают цоколь по всему периметру школы.

Около девяти миллионов рублей направят на покупку оборудования для столовой, парт, стульев и шкафов. Капитальный ремонт в школе №55 должны закончить этим летом.