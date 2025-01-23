В школа №55 Брянска фасад отремонтирован на 75%

В школа №55 Брянска фасад здания рабочие отремонтировали на 75%. Об этом сообщили в городской администрации.
В школе №55 Брянска продолжается капитальный ремонт. Работы стартовали в июне прошлого года.
Подрядчик установил новую систему отопления, выполнил разводка электрики, водопровода и других коммуникаций. Специалисты обновляют кабинеты, холлы и коридоры: укладывают декоративную штукатурку на стены и напольное покрытие. Новая плитка появилась на ступенях и стенах лестничных пролётов, а также в санузлах.
Фасад здания строители утепляют, штукатурят и красят. Он готов на 75%. Также рабочие отделывают цоколь по всему периметру школы.
Около девяти миллионов рублей направят на покупку оборудования для столовой, парт, стульев и шкафов. Капитальный ремонт в школе №55 должны закончить этим летом.
22.01.2025 11:16
Быстрее и выше!
На минувшей неделе Смоленск вновь стал столицей «королевы спорта» в ЦФО – здесь прошёл чемпионат и первенство округа по лёгкой атлетике. Причём такие соревнования Смоленщина принимает уже более 10 лет. В этот раз участие в них приняли 850 сильнейших спортсменов из 17 регионов. Нашу область представлял 101 спортсмен. В состязательную программу вошли 17 легкоатлетических дисциплин:
22.01.2025 11:15
Главный праздник
В регионе активно идёт подготовка к 80-летию Великой Победы. Предстоящее празднование обсудили на заседании регионального оргкомитета, которое состоялось под председательством губернатора Василия Анохина. «Приближающийся юбилей – это знаковое и чрезвычайно важное событие для страны. Особенно сегодня, когда Россия вновь находится на переднем крае борьбы с нацизмом. Поэтому вполне закономерно, что этот год объявлен Президентом РФ
22.01.2025 11:14
Под крышей дома: Как в регионе стимулируют спрос на жильё
Повышение доступности комфортного жилья, особенно для участников СВО, многодетных семей и молодых специалистов, сегодня одна из важнейших задач на всех уровнях власти. Первоочередные шаги по её реализации обсудили на совещании с участием руководителей смоленских компаний-застройщиков и региональных отделений крупных банков, которое провёл губернатор Василий Анохин. Принятыми решениями глава региона поделился со смолянами. «Правительство области в