В школе №55 Брянска отремонтируют тир

В школе №55 Брянска во время капремонта приведут в порядок тир. Об этом сообщили в городской администрации.

В школе №55 Брянска продолжается капитальный ремонт. Он стартовал летом прошлого года.

В настоящее время специалисты монтируют пожарную сигнализацию и систему оповещения. Взамен деревянных полов заливается бетонная стяжка. На стены рабочие наносят декоративную штукатурку.

«На 80% выполнены утепление и отделка фасад, осталась его центральная часть, на очереди ремонт трех входных групп — эти работы начнутся с приходом устойчивого тепла», — уточнил директор школы №55 Роман Миляков.

Также работы идут в спортивном зале. Там уложат современное травмобезопасное покрытие. А в раздевалках специалисты устанавливают теплый пол. Также в порядок приведут школьный тир.

Закончить все работы подрядчик должен до лета текущего года.