В школе Брянска прорвало трубу отопления

В школе №51 Брянска прорвало трубу отопления. Об этом сообщили в городской администрации.

Вечером 14 января в школе №51 на улиц Киевская произошёл прорыв трубы отопления между вторым и третьим этажами здания. Аварийная бригада обесточила часть здания и за пару часов ликвидировала аварию.

Уже утром в школе возобновили подачу отопления и горячей воды. Целый день тепловые пушки будут просушивать пол и потолки.

Дети сегодня занимаются дистанционно.