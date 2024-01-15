В школе Брянска прорвало трубу отопления
В школе №51 Брянска прорвало трубу отопления. Об этом сообщили в городской администрации.
Вечером 14 января в школе №51 на улиц Киевская произошёл прорыв трубы отопления между вторым и третьим этажами здания. Аварийная бригада обесточила часть здания и за пару часов ликвидировала аварию.
Уже утром в школе возобновили подачу отопления и горячей воды. Целый день тепловые пушки будут просушивать пол и потолки.
Дети сегодня занимаются дистанционно.
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