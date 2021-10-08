В сквере Рекункова в Брянске уложили половину плитки

Работы обойдутся в 15,8 миллиона рублей.

В Брянске продолжается возведение нового сквера в честь Александра Рекункова, который в конце 50-х годов прошлого столетия возглавлял прокуратуру Брянской области, а затем стал генеральным прокурором СССР.

Обустройство нового сквера площадью более 10 тысяч квадратных метров по улице Рекункова обойдется в 18,8 миллиона рублей.

У здания региональной прокуратуры вымостят пешеходные дорожки, высадят остролистные клены, жасмин и сирень и создадут живую изгородь из 1,5 тысячи саженцев декоративного кустарника. В сквере установят 62 фонаря, 18 скамеек для отдыха, в рамках отдельного контракта возведут воркаут- и детскую площадки.

Работы на объекте ведет ООО «СтройСервисТрейд». Как сообщает мэрия, подрядчик уже уложил более 50% тротуарной плитки, установил более 1 километра бордюрного камня.

В сквере установлен постамент для памятника Александру Рекункову. Памятник изготавливает скульптор, заслуженный художник РФ Александр Ромашевский.