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В сквере Рекункова в Брянске уложили половину плитки

2021, 08 октября 09:00 Общество
В сквере Рекункова в Брянске уложили половину плитки
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Работы обойдутся в 15,8 миллиона рублей.

В Брянске продолжается возведение нового сквера в честь Александра Рекункова, который в конце 50-х годов прошлого столетия возглавлял прокуратуру Брянской области, а затем стал генеральным прокурором СССР.

Обустройство нового сквера площадью более 10 тысяч квадратных метров по улице Рекункова обойдется в 18,8 миллиона рублей.

У здания региональной прокуратуры вымостят пешеходные дорожки, высадят остролистные клены, жасмин и сирень и создадут живую изгородь из 1,5 тысячи саженцев декоративного кустарника. В сквере установят 62 фонаря, 18 скамеек для отдыха, в рамках отдельного контракта возведут воркаут- и детскую площадки.

Работы на объекте ведет ООО «СтройСервисТрейд». Как сообщает мэрия, подрядчик уже уложил более 50% тротуарной плитки, установил более 1 километра бордюрного камня.

В сквере установлен постамент для памятника Александру Рекункову. Памятник изготавливает скульптор, заслуженный художник РФ Александр Ромашевский.

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