В соцсетях опубликовали фото погибших в Суземском районе пограничников

Приграничное брянское Зерново обстреляли со стороны Украины 27 мая.

В соцсетях опубликовали фото шести пограничников, погибших при обстреле поселка Зерново Суземского района 27 мая.

В их числе Александр Данюков, Николай Филиппов, Алексей Разумов, Сергей Конаплев, Вадим Черкасов, Владимир Локонов.

«Страна должна знать своих Героев в лицо. Они были нашими одноклассниками, друзьями и ребятами с соседней улицы. Вечная память», – говорится в сообщении.

По факту обстрела Зерново СК России проводит расследование. Следствие намерено установить причастных к обстрелу представителей ВСУ и других вооруженных формирований для привлечения их к уголовной ответственности.