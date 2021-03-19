В соцсетях выдвинули версию истории с «изнасилованием несовершеннолетнего»

В одном из брянских пабликов опубликовали подробности прошлогодней истории с задержанием группы подростков по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего.

Пользователь с ником «Алексей Лихачев» вспомнил историю середины лета прошлого года, когда правоохранители задержали группу подозреваемых в изнасиловании 13-летнего школьника. Тогда сообщалось, что в Советском районе Брянска насильственным действиям в извращенной форме подвергся 13-летний мальчик. Официальных комментариев не последовало, но в соцсетях обсуждались страшные подробности произошедшего. Например, насильники цинично снимали на видео все происходящее.

Длительное следствие до сих пор не закончено, подозреваемые до сих пор находятся под стражей.

Пользователь соцсети выдвинул версию ложного доноса о преступлении, совершенного по мотивам мести: «Там семья алкашни, их сынок прибился к нормальной семье, подружился с парнем, стал часто к нему заходить. Его кормили, поили, типа брошенный такой, жалко ребенка. Он у них тусил постоянно. Потом стал наглеть, типа он тут главный и его должны все любить и носиться с ним. Отношения стали портиться. В конце и друг его, и его родители выперли его. А он сказал: ну вы тут все пожалеете. И со своими родаками написал заяву в ментовку. Дело громкое, пацанов закрыли».

Интернет-пользователь утверждает, что по делу была проведена экспертиза, и она установила, что потерпевшего «никто ничем и никогда не насиловал» и «видео тоже нет никакого», между тем «пацаны сидят до сих пор, следствие тянется».