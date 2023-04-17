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Мошенники обманули 11-летнего брянца

2023, 17 апреля 18:30 Происшествия
Мошенники обманули 11-летнего брянца
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Кибермошенники развел на деньги 11-летнего брянца в онлайн-игре. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

С заявлением в полицию обратилась 61-летняя жительница поселка Радица-Крыловка Бежицкого района. Она рассказала, что жертвой мошенников в Сети стал её 11-летний внук. Неизвестный предложил мальчику купить бонусы в онлайн-игре. Мошенники выманили у ребёнка 29 900 рублей. Но никаких бонусов в игре мальчик не получил, а незнакомец затерялся в интернете. 

Полиция проводит проверку по факту мошенничества.

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