Мошенники обманули 11-летнего брянца
Кибермошенники развел на деньги 11-летнего брянца в онлайн-игре. Об этом сообщили в региональном УМВД.
С заявлением в полицию обратилась 61-летняя жительница поселка Радица-Крыловка Бежицкого района. Она рассказала, что жертвой мошенников в Сети стал её 11-летний внук. Неизвестный предложил мальчику купить бонусы в онлайн-игре. Мошенники выманили у ребёнка 29 900 рублей. Но никаких бонусов в игре мальчик не получил, а незнакомец затерялся в интернете.
Полиция проводит проверку по факту мошенничества.
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