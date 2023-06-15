Брянский суд отправил подростка в колонию за разбой и убийство

Брянский суд отправил 16-летнего подростка на 9 лет в колонию за разбои и убийство пенсионера. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о разбоях и убийстве пожилого мужчины. На скамье подсудимых оказался 16-летний житель Красногорского района. На преступление он пошёл вместе с 34-летним знакомым из поселка городского типа Красная Гора.

Поздно вечером 8 марта 2022 года соучастники приехали в село Увелье Красногорского района. Несовершеннолетний в перчатках и балаклаве проник в дом на улице Советской. Причинив ранения ножом оказавшей сопротивление пожилой хозяйке , подросток забрал 32 тысяч рублей.

А 30 марта 2022 года они пришли в дом на улице Луговой в том же селе. Подросток проник внутрь и избил битой пожилых женщину и мужчину. Также он пустил в дом подельника. Вместе они нашли 172 тысячи рублей и скрылись. От полученных телесных повреждений пожилой хозяин жилища умер.

Суд приговорил несовершеннолетнего нападавшего к девяти годам в воспитательной колонии. Решение не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении совершеннолетнего обвиняемого еще рассматривается судом.