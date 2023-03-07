В Советской администрации Брянска поздравили женщин с приближающимся праздником.
Торжественный приём главы Советской районной администрации «Ода женщине» прошёл в городском выставочном зале на бульваре Гагарина. Его посвятили 8 Марта.
На праздник собрались более 30 женщин: директора школ, медработники, представители коммунальной сферы, маркетологи и соцработники, многодетные мамы и матери Героев России.
«В канун 8 марта мы пригласили вас, чтобы сказать спасибо за то, что вы у нас есть. Женщина — это мать, жена, дочь, сестра, бабушка. Вы трудитесь в самых разных сферах, зачастую соперничая с нами, мужчинами, и при этом всё равно остаетесь прекрасным полом», — подчеркнул глава Советской районной администрации Алексей Колесников.
Перед гостями выступили народный ансамбль «Удальцы», народный театр моды «Modus ars models» и Елена Марусова, начальник культурного центра УМВД России по Брянской области Сергей Непша, Тимур Чернов, Александр Стрекалов.
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