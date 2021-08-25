В Стародубе мужчина избил местного жителя и украл у него золотую цепочку

Теперь ему грозит семь лет тюрьмы.

В полицию Стародуба обратился 32-летний мужчина, который рассказал, что его избили и обокрали в доме у знакомого.

Когда житель Стародуба гостил у своего приятеля, он поссорился с еще одним гостем, из-за чего тот побил его, сорвал с него золотую цепочку и скрылся.

Позже стражи правопорядка поймали ранее судимого 32-летнего местного жителя.

Известно, что украденное он успел сдать в ломбард.