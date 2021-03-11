В Стародубском округе поздравили долгожителей с юбилеями

Местные чиновники вручили юбилярам поздравления от президента.

В Стародубском округе Брянщины на днях отметили юбилеи двое местных долгожителей. Василию Лысенко из Стародуба исполнилось 90 лет, а Анне Генус из деревни Ильбово — 95.

Обоих юбиляров посетили замдиректора окружного Центра социального обслуживания населения Светлана Корбан и начальник отдела социальной политики и демографии администрации округа Елена Мамедова.

Юбилярам чиновницы вручили поздравительные открытки от президента и главы администрации округа, цветы и пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения и заботы близких.