В Суземском районе появилось школьное лесничество

Для ребят, которые захотят работать в лесной отрасли, открылась возможность познакомиться с будущей профессией.

На базе Холмечской школы Суземского района Брянщины начало работу школьное лесничество.

Инициаторами его создания выступили региональное управление лесами и местное лесничество.

Школьники, которые захотят участвовать в «Лесном дозоре», смогут пообщаться с работниками отрасли и получить теоретические знания и практические навыки, которые пригодятся в будущем тем, кто свяжет жизнь с лесной отраслью. У них также будет возможность участвовать в детских конкурсах, которые организовывает Рослесхоз.

Первое в СССР школьное лесничество в свое время появилось на территории Бряншины.