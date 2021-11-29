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В «Сыре Стародубском» обнаружили опасное молоко

2021, 29 ноября 14:20 Общество
В «Сыре Стародубском» обнаружили опасное молоко
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Должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности.

Прокуратура Стародубского района с привлечением специалистов провела проверку в ТнВ «Сыр Стародубский». В результате лабораторных исследований выявлен факт несоответствия образца «Молоко питьевое, пастеризованное массовой долей жира 2,5%» требованиям Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

В отношении должностного лица предприятия прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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