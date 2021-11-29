В «Сыре Стародубском» обнаружили опасное молоко

В отношении должностного лица предприятия прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Более 180 контрейлеров отправлено со станций МЖД с начала года Более 180 контрейлеров в составе контейнерных поездов отправлено со станций Московской железной дороги с начала 2021 года. Таким способом грузы доставлены в Приморский край, Новосибирск и Калининградскую область. — Эта услуга, апробированная на столичной магистрали в мае 2020 года, доказала свою востребованность. Если в прошлом году было отправлено 4 полуприцепа на контрейлерных платформах со станций

На татами — юные каратисты Соревнования по каратэ имени Героя Советского Союза Григория Бояринова прошли в областном центре и собрали около 200 спортсменов из разных регионов России. На татами во Дворце спорта «Юбилейный» вышли каратисты от 8 до 18 лет. За 12 лет существования Кубок имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, стал знаковым не только для Смоленщины, но

От двора к двору Как в регионе проходит благоустройство общественных территорий. Год от года на карте Смоленщины появляется всё больше благоустроенных дворов, парков и скверов. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», и в этом активное участие принимают сами смоляне. Граждане выбирают те объекты, которые, на их взгляд, требуют первоочередной реконструкции, и вносят предложения по ремонту

Перезимуем без гриппа Тема вакцинации остаётся одной из актуальнейших на сегодняшний день. Речь идёт не только о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, но и об иммунизации против гриппа. Не секрет, что этот вирус всё активнее атакует граждан именно с наступлением холодов. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все, кто перенёс COVID-19, являются «новой группой риска по

Не быть равнодушным В нынешней непростой эпидемиологической ситуации работа волонтёров приобретает особое значение и звучание. Неравнодушные смоляне самых разных возрастов и социального статуса помогают пожилым людям и тем, кто находится в группах риска, — обеспечивают доставку продуктов и лекарств, оплачивают услуги ЖКХ, оказывают иную помощь. Студенты-медики и ординаторы работают в «красных зонах» инфекционных госпиталей, регистратурах поликлиник, помогают в