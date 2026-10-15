Полицейские в Брянске задержали подозреваемую в повреждения автомобиля

2026, 15 октября 10:40

Полицейские в Брянске задержали женщину, подозреваемую в повреждения автомобиля

соседки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя жительница Володарского района города Брянска. У неё произошёл конфликт с 47-летней соседкой. Женщина, находившаяся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, залезла на капот автомобиля Kia Ceed, принадлежащего заявительницы. Она несколько раз подпрыгнула на машине, а затем стала наносить удары по корпусу иномарки тяжёлым предметом.

По заключению экспертизы, транспортное средство оказалось непригодным для эксплуатации. Ущерб превысила 30 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По предварительной версии причиной происшествия стала длительная ссора из-за места парковки