В Волгограде и Подмосковье изымают опасную брянскую «молочку»

В российских регионах продолжают выявлять поддельную молочную продукцию брянского производства.

Новые партии опасной продукции ООО «Молоко и сыр» обнаружили в Волгограде и Московской области. Согласно этикетке, производство находится в доме № 88а по улице Богдана Хмельницкого в Брянске, однако Брянский Роспотребнадзор установил, что по этому адресу расположен многоэтажный жилой дом.

Молочная продукция является фальсификатом и может быть опасна для здоровья. Материалы проверок переданы правоохранителям.

Напомним, ранее молочную продукцию этого же производителя обнаружили в Омской области.