Шесть брянцев поставляли некачественные продукты в школы и больницы

Подозреваемые заработали более 4,5 миллиона рублей.

Зампрокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении шести жителей Брянска.

С апреля 2019 года по декабрь 2020 года подозреваемые поставляли растительный аналог сливочного масла и белково-жировой продукт под видом сливочного масла и сыра в школы, больницы, диспансеры и санатории. Фальсификат попал в минимум 30 бюджетных учреждений. На подделке подозреваемые заработали более 4,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Брянска.