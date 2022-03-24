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Шесть брянцев поставляли некачественные продукты в школы и больницы

2022, 24 марта 12:39 Происшествия
Шесть брянцев поставляли некачественные продукты в школы и больницы
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Подозреваемые заработали более 4,5 миллиона рублей.

Зампрокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении шести жителей Брянска.

С апреля 2019 года по декабрь 2020 года подозреваемые поставляли растительный аналог сливочного масла и белково-жировой продукт под видом сливочного масла и сыра в школы, больницы, диспансеры и санатории. Фальсификат попал в минимум 30 бюджетных учреждений. На подделке подозреваемые заработали более 4,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Брянска.

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