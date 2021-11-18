В Володарском районе Брянска ремонтируют четыре площадки

Подрядчики благоустроят три спортивные и одну детскую игровую площадку.

В Володарском районе ремонтируют три спортивные и одну детскую игровую площадку. Работы ведутся я в рамках программы «Инициативное бюджетирование».

На улице Гоголя рядом с домами № 14 и № 16 ООО «Элитный сад» обустраивает игровую площадку для детей младшего возраста. Контракт подписан в конце октября. Раньше здесь находилась разрушенная бетонная площадка. После демонтажа к площадке проложили пешеходные дорожки. Подрядчик устанавливает детское оборудование и готовится к монтажу электрооборудования. Работы завершат к концу года. Стоимость контракта составила 2,4 миллиона рублей.

На улице Пушкина, 11, ООО «Элитный сад» ремонтирует многофункциональную игровую площадку. Площадку заасфальтировали, на ней уложили резиновое покрытие. Здесь установят ограждение и оборудование для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Контракт действует до конца года, стоимость работ – 2,5 миллиона рублей.

Также началось обустройство части спортивной площадки у дома 41 по улице Димитрова. В выделенной зоне разместят воркаут-площадку. ИП Киселев уже подготовил основание площадки. Контракт рассчитан до конца года, его стоимость – 1,4 миллиона рублей.

В ближайшее время начнется обустройство спортивной площадки у дома № 52 по улице Чернышевского. Соответствующий контракт на сумму 1,5 миллиона рублей заключен с ООО «Юамет».