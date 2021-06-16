В Володарском районе Брянска сквер у кинотеатра «Салют» готов на 75%

Стоимость проекта — 25,5 миллиона рублей.

В Володарском районе областного центра продолжается благоустройство сквера у кинотеатра «Салют», сообщает администрация Брянска.

Сейчас на объекте обустроили газоны, на 80% уложили тротуарную плитку. Завершается монтаж наружного освещения сквера. Готовы основания трех из шести гранитных тумб-скамеек. Они будут четырехсторонние, в центре каждой будет высажено дерево.

Помимо скамеек в сквере также установят 16 лавочек из декоративного бетона в комплекте с урнами. Завершается ремонт памятника Володарскому. Практически готова детская спортивно-игровая площадка с мягким покрытием, на которой осталось установить несколько навесных элементов.

Взамен старых аварийных тополей в сквере высадят новые деревья и кустаринки.

Общая готовность сквера на данный момент составляет 75%.