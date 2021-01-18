В ВОЗ и Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени инфицированные коронавирусом брянцы могут заражать окружающих

Опасность распространения инфекции сохраняется от 8-9 до 105 дней после заражения.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете» сообщила, что пациенты, больные коронавирусом, способны заражать окружающих в течение 8-9 дней после того, как были инфицированы сами. На это, по ее словам указывают предварительные исследования. В течение этого срока пациент разносит так называемый «живой» вирус. А в случаях тяжелой формы болезни способность заражать окружающих сохраняется дольше.

Газета.ру, ссылаясь на комментарий зама директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, сообщает,, что человек, заболевший коронавирусом, становится опасным для окружающих за 2-3 дня до появления первых симптомов болезни — кашля и потери обоняния.

Способность разносить инфекцию, по слвоам Пщеничной, постепенно снижается. При легкой форме она сохраняется до 10 дней, а при тяжелой — от трех недель до 70-105 дней.