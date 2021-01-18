В ВОЗ и Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени инфицированные коронавирусом брянцы могут заражать окружающих

Опасность распространения инфекции сохраняется от 8-9 до 105 дней после заражения.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете» сообщила, что пациенты, больные коронавирусом, способны заражать окружающих в течение 8-9 дней после того, как были инфицированы сами. На это, по ее словам указывают предварительные исследования. В течение этого срока пациент разносит так называемый «живой» вирус. А в случаях тяжелой формы болезни способность заражать окружающих сохраняется дольше.
Газета.ру, ссылаясь на комментарий зама директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, сообщает,, что человек, заболевший коронавирусом, становится опасным для окружающих за 2-3 дня до появления первых симптомов болезни — кашля и потери обоняния.
Способность разносить инфекцию, по слвоам Пщеничной, постепенно снижается. При легкой форме она сохраняется до 10 дней, а при тяжелой — от трех недель до 70-105 дней.
18.01.2021 14:00
Смолянам рассказали, как утилизировать новогоднюю елку
Пресс-служба администрации Смоленска рассказала жителям областного центра, что делать с новогодней елкой. Смолян просят не выкидывать елки в мусорный контейнер, а оставлять их рядом, но перед этим убрать с них новогоднюю мишуру. Тогда специалисты заберут елку и отправят ее на переработку. Новогодние елки переработают в щепу и затем использует полученное при благоустройстве городских клумб.
18.01.2021 12:34
Еще семь жителей Смоленской области скончались от COVID-19
Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области сегодня, 18 января. За минувшие сутки в регионе заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у 172 человек. Таким образом, общее число заражений достигло 19 954 случаев. К 18 января от коронавирусной инфекции скончались еще семь человек. Число летальных случаев достигло 387. 11 смолян окончательно выздоровели
18.01.2021 08:08
С 18 января в Смоленске отключат воду
На один день на улицах Смоленска пропадет горячая и холодная вода, сообщает пресс-служба администрации города. В связи с плановой проверкой оборудования муниципальное предприятие «Смоленсктеплосеть» извещает о возможном ограничении горячего водоснабжения в период с 18 по 22 января по следующим адресам: Твардовского 20, 20А, 22, 22А, 22Б Октябрьской рев. 5, 7 (детская поликлиника), 7А (сш №
17.01.2021 12:31
Жительницу Смоленска ограбили в маршрутке
31-летнюю жительницу Смоленска обокрали на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Женщина пояснила, что ее телефон украли вечером из кармана ее сумочки в тот момент, когда она садилась в маршрутное такси на улице Крупской. Подозреваемым оказался неработающий ранее судимый за аналогичные преступления смолянин 1979 года рождения. Он был задержан возле одного из домов
17.01.2021 11:45
Сосед с ножом угрожал смолянину расправой
В СМоленске конфликт между соседями привел к возбуждению уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Смолянин 1976 года рождения заявил в полицию о том, что ему угрожают убийством. Мужчина рассказал, что между ним и соседом возник словесный конфликт. Сосед, угрожая убийством, демонстрировал кухонный нож. Подозреваемый оказался ранее судимый местный житель 1995 года рождения.
17.01.2021 11:25
В Смоленской области резко выросло число смертей от коронавируса
Еще 171 случай коронавирусной инфекции зафиксировали за последние сутки в Смоленской области, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 17 января. За последние 24 часа в регионе удалось вылечиться и выписаться из больниц 129 смолянам. Так, число выздоровевших достигло 15 682, число заболевших – 19 782. Печальная статистика продолжает расти. Еще семь человек умерли от коронавирусных осложнений