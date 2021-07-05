В выходные 10 брянцев оштрафовали за отсутствие масок

В Брянске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима.

В минувшие выходные в Брянске прошли очередные рейды, направленные на проверку соблюдения масочного режима.

Представители городского отдела торговли, районных администраций и полицейские обследовали 81 предприятие торговли, общественного питания и бытовых услуг. В ходе проверок выписано 10 административных протоколов: по три в Советском и Бежицком районах, по два – в Фокинском и Володарском.

В ночь со 2 на 3 июля рейды прошли в 52 барах, кафе и ресторанах. Нарушений масочного режима комиссия не выявила.