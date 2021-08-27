В Жуковском районе обезвредили 24 артснаряда времен ВОВ

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области.

В дежурную часть регионального МЧС сообщили о том, что в поле около поселка Олсуфьево Жуковского района нашли взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Вскоре на место обнаружения приехала группа специальных работ. Спасатели изъяли и обезвредили 24 артснаряда, 37 мм каждый.