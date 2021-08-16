В Жуковском районе спасатели обезвредили авиабомбу времен ВОВ

Ее масса около 100 килограмм.

В дежурную часть МЧС сообщили о том, что около реки Десны в Жуковском районе обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Приехавшие на место обнаружения спасатели изъяли и обезвредили одну мину ТМ-35 и авиабомбу, масса которой около 100 килограмм.