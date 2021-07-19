Брянцев просят не кормить животных в зоопарке конфетами и чипсами

Сладости и фастфуд могут навредить животным.

Сотрудники Брянского зоопарка обратились к горожанам с просьбой не кормить животных вредной пищей. Многие посетители проносят конфеты, печенье, чипсы, попкорн и щедро угощают ими обителей зоопарка, несмотря на то что такая еда может представлять для животных смертельную опасность.

«Многие питомцы выпрашивают корм не потому что голодны, а потому что привыкли попрошайничать. Для них это тоже желанное общение с людьми. В результате попрошайки сильно передают и от этого могут заболеть», – предупреждают в зоопарке.

Тех, кто хочет покормить животных, просят покупать корм на входе. Он правильно порезан, на все продукты есть сертификаты качества, подтверждающие безопасность продуктов, отмечают сотрудники зоопарка.