Валидаторы появятся во всех троллейбусах Брянска

Валидаторы появятся во всех новых троллейбусах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске на 14 маршрутах работает 100 новых троллейбусов моделей «Адмирал» и «Авангард». Но валидаторы для самостоятельной оплаты проезда пассажирами установлены лишь в 41 машине.

«Оператор системы безналичной оплаты проезда «РИЦ» передал нам 59 новых комплектов валидаторов. Их установят в троллейбусах, где этих устройств ещё нет. Предварительная подготовка к этому проведена ещё на заводе-изготовителе машин. В троллейбусах проложена проводка до мест монтажа валидаторов в поручнях», — рассказала директор Брянского троллейбусного управления Наталья Назарова.

Устанавливать устройства будет бригада специалистов с завода. Они же соединят валидаторы в единую систему с терминалом у водителя. О точных сроках начала работы этой системы в троллейбусах в мэрии не сказали.