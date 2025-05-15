Вертикальные клумбы появились в Брянске

Вертикальные клумбы установили на бульваре Гагарина в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске началось вертикальное озеленение улиц. Первые клумбы установили на бульваре Гагарина. В специальные модули рабочие дорожного управления ампельные петунии в горшках разместили в вертикальные стойки. Такие клумбы появятся во всех четырех районах Брянска.

Также специалисты управления обновят цветочные часы на набережной. В конструкцию уложили грунт и начали высаживать бегонии. Ухаживать за цветами будут специалисты дорожного управления.