Верховный суд вернул полномочия брянскому судье Устинову

В Квалификационной коллегии судей Брянской области заявили, что судья писал доносы на коллег.

Верховный суд РФ рассмотрел дело судьи Фокинского районного суда Брянска Константина Устинова. Напомним, ранее стало известно о том, что его лишили мантии за дисциплинарный проступок.

Как сообщает «Право.ru», в августе 2020 года судьи Брянского областного суда приехали в Фокинский районный суд с проверкой и нашли ряд нарушений в работе Константина Устинова, включая необоснованно принятые иски и несоблюдение сроков рассмотрения дел. По словам Устинова, после этого ему предложили уйти в мировые судьи.

С августа по октябрь Устинов слал в региональный и федеральный советы судей обращения и жалобы на председателя Фокинского райсуда Светлану Марину и судей, проводивших проверку. Впоследствии ни одно из них не нашло подтверждения.

В жалобах, по данным «Право.ru» содержалась информация о личной жизни судей. Квалификационная коллегия судей региона посчитала поведение Устинова недостойным звания судьи, а его жалобы – клеветой и лишила судью полномочий.

Константин Устинов посчитал такое решение несправедливым и обратился в высшую инстанцию. Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ жалобу удовлетворила.