Ветер повалил дерево и электрические опоры в Брянске

Ветер повалил дерево и электрические опоры накануне в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Вечером 26 июня в Брянске был ливень и сильный ветер. В единую дежурно- диспетчерскую службу от жителей поступила информация о падении дерева на дом на пересечении улиц Тютчева и 8 Марта, а также двух электроопор на дорогу. Из-за произошедшего оборвались провода.

На место происшествия прибыли спасатели и электрики. Дерево быстро распилили и убрали. Специалисты «Брянскэлектро» вернули на место столбы и восстановили подачу электричества.