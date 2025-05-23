Ветеран МВД из Брянска получил памятную медаль
Замначальника полиции региона вручил ветерану МВД из Брянска памятную медаль. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Заместитель начальника регионального Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Андрей Дзис навестил майора милиции в отставке Василия Степановича Русского.
Василий Степанович ребёнком прошёл ужасы немецкого лагеря «Дулаг – 130» и потерял в период Великой Отечественной отца. Службе в правоохранительных органах он отдал почти 30 лет.
Андрей Дзис вручил ветерану памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
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