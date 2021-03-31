Ветеран объявил голодовку в брянской больнице, журналист доволен условиями

В Брянске разразился скандал, связанный с условиями в коронавирусном госпитале.

На лечение в горбольницу № 4 попал заразившийся COVID-19 бывший брянский милиционер, участник боевых действий на Северном Кавказе Вячеслав Колесников (на фото).

Условия в больнице настолько ужаснули 48-летнего пациента, что он решил объявить голодовку, чтобы привлечь к проблеме внимание. В частности, его возмутила система подачи кислорода и наличие всего одного туалета на этаже.

Ранее Вячеслав Колесников возмущался условиями в горбольнице № 2, подведомственной бывшему главе Брянска Александру Хлиманкову, и требовал отстранить последнего от должности.

На этот раз главный врач 4-й больницы Светлана Хандожко сослалась на возраст здания терапевтического отделения и попросила пациента пройти лечение без скандалов, поскольку это мешает работе медиков.

О своем лечении от коронавируса в этой же больнице рассказал и известный брянский журналист Алексей Есипенко.

По его словам, за полтора месяца никаких бытовых проблем он не испытал, а питание и вовсе заслуживало всяческих похвал. Работу медиков Есипенко оценил высоко.