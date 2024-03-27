Ветеран войны Екатерина Демина ушла из жизни в Брянске

Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Демина умерла в Брянске на 101 году жизни. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске умерла ветеран Екатерина Демина. Ей было 100 лет.

Екатерина Дёмина во время войны работала на заводе, выпускающем снаряды для «Катюш». По ночам она дежурила на крышах и сбрасывала огненные фугасы, а также следила за немецкими самолётами и передавала данные в центр. Екатерина Дёмина награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».

Екатерина Григорьевна принимала участие в патриотических мероприятиях, встречах со студентами и школьниками, а также была постоянным участником брянского Парада Победы