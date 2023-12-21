Ветеран войны из Брянска отметила 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Ильинична Бирюкова отметила 100-летний юбилей. Об этом рассказали в Брянской городской администрации.

Жительница Бежицкого района Брянска Татьяна Ильинична Бирюкова накануне отметила 100-летие. С подарками и цветами поздравить её пришла глава районной администрации Татьяна Гращенкова.

«Вы — человек-эпоха, совершивший ратный и трудовой подвиг. В день вашего 100-летия от всей души желаю, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием», — сказала Татьяна Гращенкова.

Татьяна Ильинична Бирюкова — ветеран Великой Отечественной войны. Она воевала на Сталинградском, Южном, Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах, участвовала в битве за Сталинград.