Ветеран войны из Брянска отметила вековой юбилей

Екатерина Григорьевна участвовала в обороне Москвы в системе воздушного наблюдения, оповещения и связи. Ее боевой пункт наблюдения располагался в 10 километрах от Москвы. Там весной 1945 года она встретила Победу. Екатерина Григорьевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «Жукова».

С поздравлениями в квартиру ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Григорьевны Деминой пришил сотрудники Советской районной администрации и артисты Городского Дома культуры. Они поздравили женщину со 100-летним юбилеем.

3 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Смоленской области Для обеспечения безопасности движения в летний пожароопасный период в Смоленской области подготовлены 3 пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с тем, что в этом году теплая погода установилась

На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат по приему пластиковой и металлической тары. Первые 10 фандоматов на вокзалах Москвы были установлены в 2022 году. За время их работы удалось достичь значимых результатов: собрать и отправить на переработку около 157 тыс. единиц пластиковой и металлической тары, что составляет примерно 6 тонн чистого сырья, пригодного для переработки, а

4 млрд рублей на развитие Краткие итоги визита Михаила Мишустина в регион. На прошлой неделе на Смоленщине с рабочим визитом побывал премьер-министр Михаил Мишустин, который провёл встречу с врио губернатора Василием Анохиным. Стороны договорились о том, что Правительство РФ направит дополнительно около 4 млрд рублей на ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры и системы здравоохранения региона. В ходе рабочей встречи Василий

Социальный координатор слушает! В Смоленской области запустили онлайн сервис для участников СВО и членов их семей «Zа добро». Хорошими новостями поделился со смолянами врио губернатора Василий Анохин. Сервис позволяет задать вопрос, сообщить о проблеме и получить обратную связь. Он работает в закрытом режиме, а зарегистрироваться в нём помогают сотрудники Центра поддержки участников СВО и членов их семей, который

Генеральная уборка Смоленская область присоединилась ко Всероссийскому субботнику. Акция прошла во всех районах Смоленщины — жители привели в порядок улицы, общественные пространства и памятные места. В субботнике принял участие и врио губернатора Василий Анохин, который вместе с командой убрал улицу Войкова в Смоленске. «Выбрал одно из самых неухоженных мест в историческом центре города. Местные жители подтвердили, что