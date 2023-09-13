Ветеранов поздравили в Брянске

Ветеранам вручили медали в преддверии 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом рассказали в городской администрации.

Глава Фокинской районной администрации Брянска Александр Гаврилов посетил ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня города и 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Он вручил им памятные медали «80 лет освобождения Брянской области», а также поздравительные открытки от губернатора, цветы и подарки. Артистов городского Дворца культуры железнодорожников исполнили музыкальные композиции специально для ветеранов.

«Мы благодарим вас — представителей легендарного поколения победителей — за мужество, самоотверженность, беспримерный патриотизм и чувство долга, за пройденный большой жизненный путь, наполненный созидательным трудом на благо малой Родины и всего Отечества. Примите пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни!» — сказал Александр Гаврилов.